Собянин рассказал о достижениях столичных пожарных и спасателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотни спасенных жизней и тысячи ликвидированных происшествий стоят за профессиональным опытом 70 московских пожарных и спасателей, которым присвоили почетные звания города. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Среди награжденных – представители нескольких поколений пожарных и спасателей. Например, Юрий Жуковский продолжил семейную традицию: его дед тушил пожары в столице еще во время Великой Отечественной войны. Сам он прошел путь от курсанта до начальника управления пожаротушения.

Виталий Куликов становился победителем конкурса "Московские мастера" и был признан лучшим пожарным Москвы в 2017 году. В пожарно-спасательном отряде вместе с ним работает жена Елена, а его брат служит спасателем. Сергей Семенов дважды становился лучшим спасателем столицы, имеет звание мастера спорта по спасательному многоборью и является почетным донором.

Александр Панормов начинал добровольцем, помогая пострадавшим после землетрясения в Спитаке. Сейчас он руководит службой поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра и занимается подготовкой новых специалистов.

Андрей Макаревич служит в городской поисково-спасательной службе на водных объектах, участвовал в спасении 29 человек и ликвидации последствий наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году.

Недавно почетное звание также получил Андрей Потапов. За почти 25 лет службы он прошел путь от водителя пожарного автомобиля до начальника пожарно-спасательного отряда и был отмечен государственными и ведомственными наградами.

Звание "Почетный пожарный города Москвы" присваивают за профессионализм при тушении пожаров и защите людей, а "Почетный спасатель города Москвы" – за мастерство при ликвидации последствий аварий и происшествий.

Ранее в Даниловском районе Москвы начал работу новый пожарно-спасательный отряд № 219. В подразделении служат 115 человек, на вооружении две автоцистерны и автолестница высотой более 40 метров. Для техники и личного состава построили трехэтажное здание с гаражом на четыре машины, учебными классами, служебными кабинетами, комнатами отдыха и спортзалом, а рядом возвели учебную башню со скалодромом.