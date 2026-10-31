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31 октября, 10:48

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Песков: омбудсмены РФ и Украины установили доверительные отношения

Омбудсмены РФ и Украины установили доверительные отношения – Песков

Фото: kremlin.ru

Между уполномоченным по правам человека в России Яной Лантратовой и украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом сложились доверительные отношения. Об этом в беседе с "Ведомостями" рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, омбудсмены начали доверять друг другу. Это особенно важно для правозащитной деятельности.

Отвечая на вопрос о возможном взаимном посещении осужденных в двух странах, Песков отметил, что таких договоренностей пока нет. По его словам, этот процесс многоступенчатый и требует согласования с компетентными службами. При этом, отметил представитель Кремля, Лантратова и Лубинец смогут договориться, если это будет необходимо.

Он также добавил, что приезд Лубинца в Россию в рамках гуманитарной миссии в Алешках стал первым для него в должности уполномоченного. Этот факт является прецедентом.

Ранее Минобороны РФ сообщило о введении режима прекращения огня на херсонском направлении для реализации гуманитарной операции в районе Алешек. В город направили несколько десятков тонн гуманитарной помощи. В колонну вошли 25 автобусов и 9 автомобилей скорой помощи. Лубинец сопровождает жителей, которые предпочли уехать на Украину.

Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках

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