ВОЗ предупредила о растущих рисках распространения нового штамма COVID-19

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Риск распространения нового штамма коронавируса PJ.2.1 в мире возрастает. Об этом сообщили РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"С момента своего первого обнаружения в мае 2026 года этот вариант распространился по нескольким континентам, и по мере продолжения трансграничных перемещений людей риск его проникновения в страны только возрастает", – говорится в сообщении.

При этом, отметили в ВОЗ, в настоящее время нет опубликованных клинических данных, указывающих на то, что инфекция, вызванная новым штаммом, приводит к более тяжелым последствиям по сравнению с другими недавно выявленными вариантами SARS-CoV-2.

Ранее член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан Альберт Ризванов рассказал о штамме коронавируса PJ.2.1, который циркулирует в Канаде, США и странах Европы. По его мнению, этот вариант может появиться и в России.

Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидемиологическая обстановка в мире остается напряженной, и ведомство принимает все меры, чтобы не допустить завоза инфекций в Россию.

