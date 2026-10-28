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01:26

Общество

Онищенко заявил об исчерпании пандемического потенциала COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Новый вирус с характеристиками, схожими с коронавирусом, может представлять угрозу для человечества, несмотря на завершение пандемического этапа COVID-19. При этом появление за рубежом очередного варианта коронавируса само по себе не означает, что он вызовет серьезные последствия в России. Об этом РИА Новости заявил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он пояснил, что COVID-19, согласно закономерностям эпидемиологии, уже исчерпал свой пандемический потенциал. Однако в будущем может возникнуть другой вирус, способный причинять человеку больший вред благодаря своим генетическим особенностям.

Академик также выразил мнение, что появление в России варианта коронавируса, который сейчас выявляют за рубежом, с высокой вероятностью не приведет к опасным последствиям.

По словам Онищенко, специалисты следят за развитием ситуации и будут информировать население, если обнаружат признаки реальной угрозы.

Ранее член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан Альберт Ризванов рассказал о штамме коронавируса PJ.2.1, который циркулирует в Канаде, США и странах Европы. По его мнению, этот вариант может появиться и в России.

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