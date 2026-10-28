Трех экс-полицейских осудили за превышение полномочий в Сочи

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Адлерский суд Сочи признал виновными в превышении должностных полномочий трех бывших полицейских. Они получили по 3,5 года колонии общего режима за непривлечение к ответственности иностранца, нарушившего условия работы по патенту, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По данным инстанции, во время проверки на автомойке в Сочи сотрудник патрульно-постовой службы заметил гражданина Таджикистана, который мыл автомобили. При этом его патент разрешал работать разнорабочим, а в Краснодарском крае на 2025 год для иностранцев с такими патентами действовал запрет на работу в сфере мойки автомобилей.

Полицейский доставил мужчину в отдел. После этого командиру взвода позвонил знакомый ему представитель власти и попросил не привлекать иностранца к административной ответственности. Замкомандира роты, действуя по договоренности с коллегами, дал указание не составлять протокол.

В связи с этим суд назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, а также лишил их права занимать должности на госслужбе на 2 года. При этом они не признали вину.

Ранее суд в Екатеринбурге приговорил к четырем годам колонии условно бывшего оперативника Дмитрия Хохлова, признав его виновным в физическом насилии над задержанным наркодилером и унижении его человеческого достоинства. Он заставлял задержанного ползать по зданию отдела МВД на четвереньках, приседать с пятилитровой бутылкой и придавливал его конечности ботинками.

