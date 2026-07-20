Суд приговорил экс-главу ЦНИИ Минобороны РФ к 13 годам за взятки

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Савеловский суд Москвы приговорил бывшего начальника 27-го Центрального НИИ Минобороны РФ Андрея Протасова к 13 годам колонии строгого режима по делу о получении взяток и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости.

Протасову предъявили обвинение в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, а также в превышении должностных полномочий в соответствии со статьями 286 и 290 УК РФ.

Следствие установило, что в 2014–2024 годах НИИ выполнял контракт с иностранным заказчиком по разработке и внедрению современных технологий. На Протасова возлагались обязанности по созданию инициативной научной группы, для участников которой предусматривались дополнительные выплаты. В 2020–2025 годах он получал от сотрудников института взятки за включение их в эту группу для получения стимулирующих надбавок. На имущество осужденного ранее был наложен арест на сумму более 25 миллионов рублей.

Помимо лишения свободы, инстанция запретила Протасову занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также оштрафовала его на 20 миллионов рублей. Еще 7 миллионов рублей подлежат конфискации. Кроме того, осужденного лишили воинского звания подполковника в отставке.

Фигурант, который до приговора находился под домашним арестом, был взят под стражу в зале суда. В материале уточняется, что он пришел на заседание с большой спортивной сумкой, приготовленной для отправки в следственный изолятор.

Ранее по обвинению в даче взятки был арестован глава Таможенного комитета Южной Осетии. Следствие установило, что обвиняемый в 2026 году, будучи фактическим владельцем коммерческой организации, при помощи своего знакомого передал в региональное управление ФСБ 10 миллионов рублей.

За эти средства он рассчитывал на отмену проверок в отношении фирмы. Однако сотрудники ФСБ отказались от взятки и пресекли преступление.