Обвиняемый в хищении экс-глава "Облкоммунэнерго" сдался полиции

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Бывший генеральный директор свердловского АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов, обвиняемый в хищении более 20 миллионов рублей, сдался полиции. Об этом РИА Новости рассказал руководитель пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал Буданова до 16 августа 2026 года. Ему предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

В сентябре 2025 года Буданова объявили в федеральный розыск. Его обвинили в хищении денег при строительстве мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле. В том же году по иску Генпрокуратуры России активы уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС", в который входит "Облкоммунэнерго", были обращены в доход государства.

Бывший бенефициар холдинга Алексей Бобров, председатель совета директоров Татьяна Черных и бывший гендиректор дочерней компании "Объединенная теплоснабжающая компания" Антон Боликов находятся в СИЗО по обвинению в хищении субсидий, выделенных правительством области.

Ранее главу Таможенного комитета Южной Осетии арестовали по обвинению в даче взятки. По версии следствия, мужчина, будучи владельцем коммерческой организации, при помощи своего знакомого передал в региональное УФСБ 10 миллионов рублей, рассчитывая на отмену проверок в отношении компании. Однако силовики от взятки отказались и пресекли противоправные действия.