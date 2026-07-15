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15 июля, 15:43

Общество

В РАН призвали использовать назальные капли строго по назначению врача

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Любое лекарство, в том числе назальные спреи, может стать ядом при нарушении дозировки. Об этом РИА Новости заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Так эксперт прокомментировал новость в СМИ о том, что жительница Москвы якобы прожгла себе дыру в носовой перегородке каплями от насморка.

"Это яркий пример того, как человек сам себя наказал, не соблюдая правила использования медицинского препарата или пользуясь некачественным средством. Любое лекарство, даже безрецептурное, нужно применять только по назначению врача и строго в соответствии с дозировками и курсами, указанными в инструкции", – подчеркнул собеседник агентства.

Онищенко предположил, что препарат мог содержать спиртовые компоненты, и при длительном применении не по назначению такие средства могут привести к негативным последствиям. Академик посоветовал женщине пройти дополнительные обследования для исключения скрытых патологий, которые также могли спровоцировать повреждение.

"Мы исходим из того, что любое лекарство в лечебных дозах – это лекарство, а в больших дозах – это яд. Тут надо разбираться, что стало причиной: некачественный продукт или нарушение дозировок и курсов лечения", – заключил он.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Андрей Демин призвал только по рецепту отпускать назальные сосудосуживающие спреи. Он уточнил, что бесконтрольное использование таких препаратов грозит серьезными осложнениями, особенно опасно для людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, самолечение и игнорирование рекомендаций могут спровоцировать вазомоторный ринит, требующий операции.

В 2025 году россияне потратили на капли для носа 41 млрд рублей

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