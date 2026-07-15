15 июля, 15:57Шоу-бизнес
Продюсерами новой "Фабрики звезд" станут Баста и Игорь Матвиенко
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Рэпер Баста (настоящее имя – Василий Вакуленко. – Прим. ред.) и композитор Игорь Матвиенко были выбраны продюсерами музыкального реалити "Фабрика звезд. Битва поколений". Об этом сообщила пресс-служба Первого канала.
"На российские телеэкраны возвращается культовое музыкальное шоу <...>. Бессменная ведущая – Яна Чурикова", – говорится в заявлении.
В пресс-службе также официально объявили о запуске кастинга для участников. Анкету можно заполнить на сайте телеканала.
"Фабрика звезд" – российское музыкальное реалити, выходившее на телеэкранах с 2002 по 2007 год включительно. За 7 сезонов проект подарил шоу-бизнесу таких звезд, как Полина Гагарина, Тимати, Наталья Подольская, Виктория Дайнеко, Дмитрий Колдун, Стас Пьеха и многих других.
О перезапуске проекта в июне объявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. По его словам, новый сезон будет сильно отличаться от первоначального шоу. В частности, он сосредоточится на соревновании классических продюсеров, например Матвиенко, Максима Фадеева, и продюсеров последнего десятилетия.