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15 июля, 15:57

Шоу-бизнес

Продюсерами новой "Фабрики звезд" станут Баста и Игорь Матвиенко

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Рэпер Баста (настоящее имя – Василий Вакуленко. – Прим. ред.) и композитор Игорь Матвиенко были выбраны продюсерами музыкального реалити "Фабрика звезд. Битва поколений". Об этом сообщила пресс-служба Первого канала.

"На российские телеэкраны возвращается культовое музыкальное шоу <...>. Бессменная ведущая – Яна Чурикова", – говорится в заявлении.

В пресс-службе также официально объявили о запуске кастинга для участников. Анкету можно заполнить на сайте телеканала.

"Фабрика звезд" – российское музыкальное реалити, выходившее на телеэкранах с 2002 по 2007 год включительно. За 7 сезонов проект подарил шоу-бизнесу таких звезд, как Полина Гагарина, Тимати, Наталья Подольская, Виктория Дайнеко, Дмитрий Колдун, Стас Пьеха и многих других.

О перезапуске проекта в июне объявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. По его словам, новый сезон будет сильно отличаться от первоначального шоу. В частности, он сосредоточится на соревновании классических продюсеров, например Матвиенко, Максима Фадеева, и продюсеров последнего десятилетия.

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