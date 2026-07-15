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15 июля, 16:24

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РИА Новости: мать украинского рэпера Киевстонера признали банкротом в США

Мать украинского рэпера Киевстонера признали банкротом в США

Фото: ТАСС/Zuma/Aleksandr Gusev (Альберт Васильев включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Мать украинского рэпера Киевстонера (Kyivstoner, настоящее имя – Альберт Васильев, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который может быть причастен к организации диверсии в Подмосковье, признана банкротом в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Соответствующее заявление о банкротстве мать рэпера подала в федеральный суд Центрального округа Калифорнии в октябре 2025 года. В январе 2026 года суд списал задолженность и закрыл дело. Как уточняется, женщина задолжала кредиторам более 70 тысяч долларов, большая часть из которых была накоплена за счет долгов по кредитным картам. Ее отправили на обязательные курсы финансовой грамотности.

В суде женщина указала, что все ее имущество оценивается всего в 1,7 тысячи долларов. В опись вошли кровать, комод и туалетный столик – 500 долларов, телевизор – 300 долларов, одежда – 300 долларов и украшения – 250 долларов. На единственном банковском счете оставалось 90 долларов. Мать Васильева также сообщила, что не работает, а ее ежемесячный доход составляет 850 долларов, которые полностью уходят на текущие расходы.

Ранее сообщалось, что ФСБ выявила возможную причастность Васильева к организации атаки на стратегический оборонный объект в Московской области. По данным службы, СБУ планировала нанести удар 35 FPV-дронами с иностранной взрывчаткой, устойчивыми к системам радиоэлектронной борьбы.

Рэпер подозревается в переводе денег пособнику и координации эвакуации исполнителя, однако сам он отрицает вину.

Кроме того, глава ФПБК Виталий Бородин намерен обратиться в Роскомнадзор с требованием удалить треки артиста с музыкальных площадок, считая, что его доходы могут идти на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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