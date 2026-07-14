ФСБ заявила о причастности рэпера Киевстонера к организации атаки на предприятие ВПК РФ

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kyivstoner (Альберт Васильев, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

ФСБ выявила причастность украинского рэпера, бывшего участника группы "Грибы" Альберта Васильева, известного под псевдонимом Киевстонер (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), к подготовке предотвращенной атаки на предприятие ВПК в Подмосковье. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.



"Установлено, что к организации теракта и руководству пособниками под патронажем СБУ причастен гражданин Украины и США Васильев Альберт Викторович, 1991 года рождения – украинский видеоблогер, рэпер и киноактер, использующий псевдоним Киевстонер. При этом свою деятельность он успешно совмещает с распространением наркотического вещества кокаина и в настоящее время проживает в странах Евросоюза – Испании и Словакии", – говорится в сообщении.

В частности, он переводил деньги пособнику сорванного теракта, а также занимался координацией эвакуации задержанного исполнителя нападения.

В ведомстве уточнили, что Служба безопасности Украины (СБУ) планировала нанести удар FPV-дронами по стратегическому оборонному объекту в Московской области. Силовикам удалось заранее разведать о доставке в регион 35 БПЛА, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и снабженных иностранной взрывчаткой. Беспилотники были спрятаны в арендованном ангаре рядом с предприятием.

Исполнитель атаки, завербованный СБУ через запрещенную в РФ международную террористическую организацию, подготовил и активировал летательные аппараты, а также наладил связь с зарубежными операторами.

Тем не менее ФСБ удалось уничтожить все беспилотники после их запуска, обеспечив таким образом безопасность как самого предприятия, так и гражданского населения, а также военнослужащих.

Далее была проведена операция по задержанию исполнителя и взятию у него признательных показаний. Однако арендатор склада, где хранились дроны, оказал сопротивление и был ликвидирован ответным огнем.

В ночь на 13 июля Московская область подверглась массированной атаке украинскими беспилотниками. Над Одинцовом, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступиным, Домодедовом, Солнечногорском и Коломной сбили 81 дрон.

В поселке Пионерском Истринского округа в результате падения БПЛА погибли три человека, еще трое получили ранения. Атака также привела к пожару в пяти частных домах.

Одной из пострадавших была проведена операция, ее состояние стабилизировали. Мужчина, получивший легкие осколочные ранения, находится под наблюдением врачей. Третий пострадавший после оказания помощи отказался от госпитализации.

Для жителей открыта горячая линия. Обратиться за помощью можно по телефону 8 (916) 240-31-28. После атаки следователи возбудили уголовное дело о теракте.