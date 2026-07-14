Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье из-за грозы. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Период предупреждения обозначен с 12:00 до 18:00 вторника, 14 июля. В отдельных районах области ожидается гроза с дождем, добавили синоптики.

В это же время температура воздуха в Москве составит от 24 до 26 градусов, сообщали ранее специалисты. В отдельных районах столицы не исключена гроза, ожидается кратковременный дождь.

В столичном регионе будет дуть северный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Местами при грозе порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 744 миллиметра ртутного столба.

