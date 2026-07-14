Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 10,5 км

Фото: ТАСС/АР/Yuri Demyanchuk

Пепловый выброс на высоту около 10,5 километра был зафиксирован на вулкане Шивелуч. Об этом сообщается в телеграм-канале Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Извержение произошло 14 июля в 17:25 по местному времени (08:25 по московскому. – Прим. ред.). Высоту удалось установить с помощью спутниковых снимков Himawari-9.

При этом после достижения максимального уровня облако пепла распространилось на 145 километров к востоку – юго-востоку. В связи с этим вулкану присвоили красный код авиационной опасности.

В настоящее время извержение продолжается. В частности, в северной части купола формируется еще один блок лавы, из-за чего возможны новые выбросы до 12 километров. Это представляет угрозу для воздушных судов, включая международные и низколетящие.

Ранее специалисты зафиксировали не менее 9 новых извержений вулкана Семеру в индонезийской провинции Восточная Ява. Пепел поднялся до высоты 1,2 тысячи метров, что эквивалентно 4 876 метрам над уровнем моря.

Извержение сопровождалось густыми выбросами белого и серого пепла, который распространился в северном, северо-восточном и западном направлениях. В связи с этим местных жителей и туристов призывали держаться на расстоянии не менее 5 километров от кратера, чтобы избежать опасности выброса раскаленных камней.