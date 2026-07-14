Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июля, 15:09

Происшествия

Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 10,5 км

Фото: ТАСС/АР/Yuri Demyanchuk

Пепловый выброс на высоту около 10,5 километра был зафиксирован на вулкане Шивелуч. Об этом сообщается в телеграм-канале Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Извержение произошло 14 июля в 17:25 по местному времени (08:25 по московскому. – Прим. ред.). Высоту удалось установить с помощью спутниковых снимков Himawari-9.

При этом после достижения максимального уровня облако пепла распространилось на 145 километров к востоку – юго-востоку. В связи с этим вулкану присвоили красный код авиационной опасности.

В настоящее время извержение продолжается. В частности, в северной части купола формируется еще один блок лавы, из-за чего возможны новые выбросы до 12 километров. Это представляет угрозу для воздушных судов, включая международные и низколетящие.

Ранее специалисты зафиксировали не менее 9 новых извержений вулкана Семеру в индонезийской провинции Восточная Ява. Пепел поднялся до высоты 1,2 тысячи метров, что эквивалентно 4 876 метрам над уровнем моря.

Извержение сопровождалось густыми выбросами белого и серого пепла, который распространился в северном, северо-восточном и западном направлениях. В связи с этим местных жителей и туристов призывали держаться на расстоянии не менее 5 километров от кратера, чтобы избежать опасности выброса раскаленных камней.

Активность вулканов на Земле выросла в два раза за несколько лет

Читайте также


происшествиярегионы

Как геймерство влияет на мозг пожилых?

На платформе можно будет найти мини-игры на развитие памяти и внимания

Читать
закрыть

Почему россияне стали заменять прием психолога походами в храм?

По данным журналистов, расценки священнослужителей значительно ниже стоимости психологов

Читать
закрыть

Введут ли США жесткие санкции против РФ?

Трамп: решение о возможном введении новых санкций против РФ будет принято в ближайшее время

Читать
закрыть

Почему смородина необходима в рационе?

Смородина – это один из лидеров по содержанию витамина С

Ягода содержит калий, марганец и антиоксиданты

Читать
закрыть

Считается ли употребление мармеладных червяков отклонением?

Специалисты уверены: подобный внешний вид товара отрицательно влияет на детский пищевой выбор

Читать
закрыть

Что обострение конфликта на Ближнем Востоке означает для РФ?

Эксперты уверены: главный риск – глобальная неопределенность

Читать
закрыть

Сколько стоит подготовка первоклассника к школе в 2026 году?

В среднем сборы ученика обойдутся семье примерно в 30–50 тысяч рублей

Итоговая цена зависит от региона, требований школы и выбора производителей

Читать
закрыть

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика