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17 июня, 11:01

Туризм

В АТОР заявили, что извержение вулкана Левотоби в Индонезии не угрожает туристам

Фото: ТАСС/AP/Ester Narek

Извержение вулкана Левотоби в Индонезии не угрожает российским туристам, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

"Туроператоры всегда соблюдают рекомендованные властями страны меры безопасности", – указали в АТОР.

В среду, 17 июня, Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии зафиксировал не менее 6 извержений вулкана. Пепел достиг высоты 1 500 метров над кратером, или 3 084 метра над уровнем моря.

В центре призвали местных жителей и туристов не приближаться к кратеру ближе чем на 5 километров, а также использовать маски для защиты от пепла.

До этого, 16-го числа, произошло не менее 7 извержений другого индонезийского вулкана Семеру. Выбросы белого и серого пепла были зафиксированы на высоте 1 000 метров над вершиной вулкана, или 4 676 метров над уровнем моря.

Из-за извержений местных граждан и туристов попросили не приближаться к кратеру. Кроме того, предупреждалось о риске выброса раскаленных камней, схода лавы, образования горячих облаков и селевых потоков вдоль русел близлежащих рек.

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