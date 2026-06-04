04 июня, 10:40В мире
Семь извержений вулкана Семеру произошли в Индонезии
Фото: ТАСС/EPA/IGAM MARENDRA
В индонезийской провинции Восточная Ява произошли семь извержений вулкана Семеру, сообщили в Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии.
Столб пепла поднялся на 800 метров над вершиной вулкана, что соответствует 4 476 метрам над уровнем моря. Плотные выбросы белого и серого пепла распространились в южном и юго-западном направлениях.
Жителям близлежащих районов и туристам рекомендовали держаться на расстоянии не менее 5 километров от кратера, поскольку существует риск выбросов раскаленных камней, схода лавы, образования горячих облаков и селевых потоков вдоль русел близлежащих рек.
Семеру – самая высокая вершина острова Ява. Высота вулкана составляет 3 676 метров над уровнем моря.
Ранее было зафиксировано как минимум 4 новых извержения вулкана Семеру. Пепел достиг высоты в 1 тысячу метров над кратером и поднялся на 4 676 метров над уровнем моря. Во время извержения также происходили плотные выбросы белого и серого пепла.
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