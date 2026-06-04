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04 июня, 10:40

В мире

Семь извержений вулкана Семеру произошли в Индонезии

Фото: ТАСС/EPA/IGAM MARENDRA

В индонезийской провинции Восточная Ява произошли семь извержений вулкана Семеру, сообщили в Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии.

Столб пепла поднялся на 800 метров над вершиной вулкана, что соответствует 4 476 метрам над уровнем моря. Плотные выбросы белого и серого пепла распространились в южном и юго-западном направлениях.

Жителям близлежащих районов и туристам рекомендовали держаться на расстоянии не менее 5 километров от кратера, поскольку существует риск выбросов раскаленных камней, схода лавы, образования горячих облаков и селевых потоков вдоль русел близлежащих рек.

Семеру – самая высокая вершина острова Ява. Высота вулкана составляет 3 676 метров над уровнем моря.

Ранее было зафиксировано как минимум 4 новых извержения вулкана Семеру. Пепел достиг высоты в 1 тысячу метров над кратером и поднялся на 4 676 метров над уровнем моря. Во время извержения также происходили плотные выбросы белого и серого пепла.

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