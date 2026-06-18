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18 июня, 10:31

Происшествия

Не менее девяти новых извержений вулкана Семеру зафиксировали в Индонезии

Фото: ТАСС/EPA/IGAM MARENDRA

Ученые зафиксировали не менее девяти новых извержений вулкана Семеру в индонезийской провинции Восточная Ява. Об этом сообщила пресс-служба Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф азиатской республики.

Уточняется, что пепел поднялся до высоты 1,2 тысячи метров над вершиной Семеру, что эквивалентно 4 876 метрам над уровнем моря. Извержение сопровождалось густыми выбросами белого и серого пепла, который распространился в северном, северо-восточном и западном направлениях.

В связи с этим представители Центра настоятельно рекомендовали местным жителям и туристам держаться на расстоянии не менее 5 километров от кратера, чтобы избежать опасности выброса раскаленных камней. Также они предупредили о риске схода лавы, возникновения горячих облаков и селевых потоков, которые могут образоваться вдоль русел близлежащих рек.

Немногим ранее ведомство заявило о по меньшей мере шести извержениях вулкана Левотоби в Индонезии. Пепел достиг высоты 1 500 метров над кратером, или 3 084 метра над уровнем моря.

На фоне случившегося в Ассоциации туроператоров России заверили, что инцидент не угрожает отечественным путешественникам. В организации подчеркнули, что туроператоры всегда соблюдают рекомендованные властями страны меры безопасности.

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