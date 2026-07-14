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14 июля, 16:56

Происшествия

На Кубани пытавшейся убить 2-месячного сына женщине назначили лечение

Фото: МАХ/"Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края"

Курганинский районный суд отправил на принудительное лечение женщину, которая пыталась убить двухмесячного сына на Кубани. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выяснилось, что в марте прошлого года в Курганинске 32-летняя женщина, находясь дома вместе с сыном, не менее 7 раз ранила ребенка кухонным ножом в область живота. После этого она пыталась задушить малыша. Однако в этот момент ее остановил отец мальчика. В результате несовершеннолетний остался жив.

Также эксперты выявили, что во время покушения на убийство сына женщина страдала хроническим психическим расстройством. В связи с этим суд решил освободить злоумышленницу от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в медучреждение, которое оказывает психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Ранее суд в Санкт-Петербурге арестовал до 4 сентября женщину, которая обвиняется в покушении на убийство и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. Уточняется, что злоумышленница нанесла ножом ребенку не менее трех ударов в шею, а также в область кистей.

Инцидент произошел во время конфликта в пункте выдачи заказов. Пострадавшему мальчику была оказана необходимая медпомощь.

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