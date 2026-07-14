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14 июля, 17:08

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WSJ: франшизу "Элвин и бурундуки" перезапустят для нового поколения

Франшизу "Элвин и бурундуки" перезапустят для нового поколения

Фото: кадр из мультфильма "Элвин и бурундуки – 2"; режиссер – Бетти Томас; производство – Bagdasarian Productions, Fox 2000 Pictures, Regency Enterprises

Анимационная студия Big Shot Pictures совместно с продюсерской компанией Bagdasarian Productions планируют перезапуск франшизы "Элвин и бурундуки" для нового поколения. Об этом сообщила газета Wall Street Journal (WSJ).

"Big Shot Pictures приобрела долю 25% во франшизе "Элвин и бурундуки" в партнерстве с Bagdasarian Productions. Они планируют представить новый, цифровой короткометражный контент позднее в этом году и фильм для коммерческого проката во второй половине 2028 года", – отметило издание.

Новая концепция рассчитана прежде всего на тех, кто в больших объемах потребляет контент на цифровых платформах, таких как YouTube.

По словам главы Big Shot Pictures Брайана Роббинса, Элвин, Саймон и Теодор будут появляться в лентах почти как инфлюенсеры. Компания намерена создавать видеоклипы и подборки с реакциями персонажей на культурные события, а также их вариациями исполнения песен.

"Суть в том, чтобы бурундуки действительно попадали в дух времени и пытались следовать за (событиями. – Прим. ред.) поп-культуры в реальном времени", – уточнил Роббинс.

Совладелец Bagdasarian Productions Росс Багдасарян – младший добавил, что если бы проект запустили несколько недель назад, то интернет-пользователи увидели бы Элвина на свадьбе певицы Тейлор Свифт.

По данным газеты, выход фильма по бурундукам придется на 70-ю годовщину франшизы. Big Shot Pictures уже заключила соглашение с Sony Pictures Entertainment о кинопрокате.

Франшиза "Элвин и бурундуки" берет начало в 1958 году. Ее главными героями являются поющие бурундуки Элвин, Саймон и Теодор, а также их менеджер Дейв. За свою "карьеру" бурундуки выпустили 38 студийных альбомов, получили 5 премий "Грэмми", а кассовые сборы их фильмов превысили миллиард долларов.

Ранее актер Дуэйн Джонсон подтвердил, что студия Disney уже работает над третьей частью анимационного фильма "Моана". По его словам, к работе над сценарием вернутся Джаред Буш и Дана Леду Миллер.

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