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08 июня, 21:50

Культура

Netflix представил первый тизер сериала "Скуби-Ду: Начало"

Видео: Netflix

Netflix представил первый тизер сериала "Скуби-Ду: Начало". Впервые в истории франшизы знаменитого пса Скуби-Ду на экране сыграет настоящая собака.

В опубликованном ролике показана первая встреча Скуби и Шэгги Роджерса, которого играет Таннер Хейген. Щенок немецкого дога исследует лес и замечает подростка. В финале тизера тот держит Скуби на руках, а на шее собаки можно разглядеть фирменный бирюзовый ошейник.

Сюжет сериала развернется во время последнего лета Шэгги и Дафны Блейк, роль которой исполняет Маккенна Грейс, в летнем лагере. Герои окажутся втянуты в расследование загадочного исчезновения щенка немецкого дога, который, возможно, стал свидетелем сверхъестественного убийства.

К расследованию также присоединятся Велма Динкли в исполнении Эбби Райдер Фортсон и Фред Джонс, которого сыграет Максвелл Дженкинс. Именно эти события приведут к созданию знаменитой команды "Корпорация "Тайна".

Премьера сериала запланирована на 2027 год. Съемки проекта стартовали в Атланте в апреле. Также в актерский состав вошел Пол Уолтер Хаузер, однако его роль пока держится в секрете.

Режиссером первого эпизода выступит Тоби Хейнс, известный работой над сериалами "Шерлок", "Доктор Кто" и "Черное зеркало". В число исполнительных продюсеров вошел Грег Берланти, работавший над проектами "Ты" и "Ривердейл", а также сценаристы и продюсеры Джош Аппелбаум и Скотт Розенберг.

Ранее сообщалось, что байопик "Майкл" о короле поп-музыки за выходные, 6 и 7 июня, заработал в прокате 23,1 миллиона долларов, доведя общие мировые сборы до 897,9 миллиона. Картина обошла "Голодные игры" и "Сумерки" и уступает всего 13 миллионов самому кассовому музыкальному байопику – "Богемская рапсодия" (910,8 миллиона).

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