Видео: Netflix

Netflix представил первый тизер сериала "Скуби-Ду: Начало". Впервые в истории франшизы знаменитого пса Скуби-Ду на экране сыграет настоящая собака.

В опубликованном ролике показана первая встреча Скуби и Шэгги Роджерса, которого играет Таннер Хейген. Щенок немецкого дога исследует лес и замечает подростка. В финале тизера тот держит Скуби на руках, а на шее собаки можно разглядеть фирменный бирюзовый ошейник.

Сюжет сериала развернется во время последнего лета Шэгги и Дафны Блейк, роль которой исполняет Маккенна Грейс, в летнем лагере. Герои окажутся втянуты в расследование загадочного исчезновения щенка немецкого дога, который, возможно, стал свидетелем сверхъестественного убийства.

К расследованию также присоединятся Велма Динкли в исполнении Эбби Райдер Фортсон и Фред Джонс, которого сыграет Максвелл Дженкинс. Именно эти события приведут к созданию знаменитой команды "Корпорация "Тайна".

Премьера сериала запланирована на 2027 год. Съемки проекта стартовали в Атланте в апреле. Также в актерский состав вошел Пол Уолтер Хаузер, однако его роль пока держится в секрете.

Режиссером первого эпизода выступит Тоби Хейнс, известный работой над сериалами "Шерлок", "Доктор Кто" и "Черное зеркало". В число исполнительных продюсеров вошел Грег Берланти, работавший над проектами "Ты" и "Ривердейл", а также сценаристы и продюсеры Джош Аппелбаум и Скотт Розенберг.

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