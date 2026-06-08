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08 июня, 18:15

Культура

Байопик о Майкле Джексоне обошел по кассовым сборам "Сумерки" и "Голодные игры"

Фото: кадр из фильма "Майкл"; режиссер – Антуан Фукуа; производство – GK Films, Lionsgate Productions Ltd., Optimum Productions

Биографическая лента "Майкл" о короле поп-музыки за минувшие выходные, 6 и 7 июня, заработала в прокате еще 23,1 миллиона долларов, доведя общую сумму мировых сборов до 897,9 миллиона. Об этом сообщила газета Views Bangladesh.

Картина уже опередила по кассовым сборам "Голодные игры" и "Сумерки". В настоящий момент ей не хватает всего 13 миллионов долларов, чтобы обойти "Богемскую рапсодию", которая собрала в прокате 910,8 миллиона долларов, став самым кассовым музыкальным байопиком в истории.

Одной из главных особенностей фильма стало решение отдать главную роль родному племяннику певца – Джаафару Джексону. Зрители и критики отметили его поразительное внешнее сходство с дядей и точное попадание в пластику, включая легендарную "лунную походку".

На следующей неделе фильм стартует в Японии, и, по прогнозам, именно японский прокат позволит картине преодолеть отметку в миллиард долларов.

Ранее студия Lionsgate объявила дату выхода в прокат фильма "Джон Рэмбо" – 4 июня 2027 года. Эта лента станет приквелом картины "Рэмбо: Первая кровь".

В новом фильме покажут жизнь молодого Рэмбо и то, как он превратился в культового героя. Сюжет развернется во времена Вьетнамской войны. Главную роль исполнил Ноа Сентинео, знакомый зрителям по фильму "Рекрут", а главного злодея сыграл Джеймс Франко. Режиссером картины выступил Ялмари Хеландер.

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