Горячую линию запустили в Рязани после атаки украинских БПЛА

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В Рязани после атаки украинских беспилотников начала работу горячая линия. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Она была запущена для оперативного приема обращений и оказания правовой помощи. Номер телефона 8 (910) 631-08-17.

Рязань подверглась массированной атаке вражеских БПЛА в ночь на 29 июля. В итоге на территории одного из предприятий города вспыхнул пожар. На месте работают оперативные службы.

В результате ЧП пострадали 6 человек. Их госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь.