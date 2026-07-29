29 июля, 07:37Происшествия
Горячую линию запустили в Рязани после атаки украинских БПЛА
Фото: depositphotos/bacho123456
В Рязани после атаки украинских беспилотников начала работу горячая линия. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Она была запущена для оперативного приема обращений и оказания правовой помощи. Номер телефона 8 (910) 631-08-17.
Рязань подверглась массированной атаке вражеских БПЛА в ночь на 29 июля. В итоге на территории одного из предприятий города вспыхнул пожар. На месте работают оперативные службы.
В результате ЧП пострадали 6 человек. Их госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь.