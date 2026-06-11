В России снимут новый фильм о Винни-Пухе

Фото: кадр из мультфильма "Винни-Пух"; режиссер – Фёдор Хитрук; производство – Союзмультфильм

Кинокомпания "Наше кино" в партнерстве с киностудией "Союзмультфильм" планирует снять фильм о Винни-Пухе. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева.

По ее словам, уже готовится отдельный игровой фильм и совсем скоро с героем познакомятся и современные дети.

Винни-Пух является персонажем английского писателя Алана Милна. В России о нем узнали в 1960 году, когда повесть перевел и адаптировал писатель Борис Заходер.

Ранее сообщалось, что полнометражный анимационный фильм "Малуша и заколдованный царевич" выйдет в российский прокат 19 августа 2027 года. Его производством также занималась киностудия "Союзмультфильм", а дистрибьютором выступит "Атмосфера кино".

Мультфильм станет первым российским проектом, выполненным в инновационной технике "живописное 3D". Для этого команда разработала собственные плагины и технические инструменты.