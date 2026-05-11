Мультсериал "Маша и Медведь" получит полнометражный фильм

Фото: кадр из мультфильма "Маша и Медведь"; режиссеры – Олег Кузовков, Олег Ужинов, Денис Червяцов; производство – Анимаккорд

Создатель мультсериала "Маша и Медведь" Олег Кузовков снимет полнометражный фильм. Об этом сообщает Variety.

По его словам, зрителям представят обновленное видение героев мультсериала, при этом в картине сохранится добродушная комедийная манера. Кузовков намерен завершить работу над фильмом к концу 2028 года.

"Я искренне тронут тем, что у меня появилась возможность расширить вселенную "Маши и Медведя" до полнометражного фильма. Это захватывающий творческий вызов, который я принимаю всей душой", – добавил создатель сериала.

Ранее стало известно, что режиссеры Клим Шипенко и Соня Карпунина снимут новую экранизацию сказки "Золушка". Премьера кинокартины намечена на 10 февраля 2028 года. Ее производством будут заниматься студия Yellow, Black and White, телеканал "Россия" и кинокомпания "Темп".

Между тем стало известно, что кинокомпания братьев Андреасян (Студия "К. Б. А.") в партнерстве с телеканалом ТНТ в ближайшее время приступит к съемкам фильма "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях". По мнению директора ТНТ Тины Канделаки, новая сказка "будет триумфально штурмовать прокат".

