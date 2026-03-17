В Сочи стартовали съемки фильма о фигуристе Романе Костомарове

В Сочи приступили к съемкам фильма "Костомаров" об олимпийском чемпионе по фигурному катанию Романе Костомарове, сообщает ТАСС со ссылкой на кинопрокатную компанию "Атмосфера кино".

"Проект расскажет вдохновляющую историю, основанную на реальных событиях", – отмечается в сообщении.

Сам Костомаров заявил, что в фильме найдут отражение почти все повороты его спортивной карьеры, в том числе победа на Олимпиаде и реабилитация после болезни.

"Для меня картина не только про спорт, она про нашу любовь с Оксаной (Домниной, женой Костомарова. – Прим. ред.), про детей, про больницу и второе рождение", – указал фигурист.

Он отметил, что сцена первого выхода на ледовую арену после болезни навсегда останется для него особенной. Неслучайно картину решили снимать в Сочи: именно там в августе 2023 года фигурист вернулся на лед.

По словам Костомарова, главной идеей фильма станет способность идти дальше, несмотря на трудности.

"Если после титров люди почувствуют, что сдаваться никогда нельзя, – мы все сделали правильно", – подчеркнул фигурист.

Картину снимет режиссер Сарик Андреасян. Он, Гевонд Андреасян и сам Роман Костомаров стали продюсерами фильма. Роль олимпийского чемпиона досталась Кириллу Зайцеву, а его жену сыграет Анна Снаткина.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января 2023 года. Спустя время у фигуриста началось отмирание тканей тела, из-за чего потребовалась ампутация кистей рук и голеней. 28 марта врачи смогли остановить распространение некроза у Костомарова, после чего его состояние начало улучшаться.

В апреле 2023 года он перешел к курсу реабилитации перед протезированием, а 6 июля его выписали из больницы в столичной Коммунарке, где он провел 175 дней. В начале августа фигурист поделился кадрами тренировки с новыми протезами, а в декабре 2023 года Костомаров вышел на лед на коньках.