Костомаров заново учится самостоятельно есть и сидеть – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Врачам удалось остановить распространение некроза у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

По его информации, состояние фигуриста улучшается.

"Костомарову зашили трахеостому, сделали перевязки, пока распространение некроза дальше не идет", – пояснил источник.

Спортсмену продолжают ставить капельницы и проводить лекарственную терапию, чтобы восстановить печень, пострадавшую из-за большого количества лекарств.

Мозговое кровообращение у Костомарова нормализовалось. С помощью медиков он начинает садиться, потихоньку учится жевать и глотать. Сейчас фигуристу назначено специальное питание.

Ранее стало известно, что Костомарову ампутировали все пальцы на левой руке. Спортсмену также провели процедуру по очищению трахеостомы – это место смыкания трахеи и окружающей среды. Медики сделали этого для того, что в любой момент Костомарова можно было подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, поскольку есть риск того, что фигурист начнет задыхаться.

Костомаров попал в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Проблемы с кровообращением привели к отмиранию тканей, из-за чего фигуристу пришлось ампутировать сначала стопы, а после – несколько пальцев рук.

17 марта стало известно, что Костомарову ампутировали голени обеих ног и всю кисть руки. Позднее СМИ со ссылкой на окружение Костомарова писали о заметном улучшении состояния спортсмена. Стало известно, что фигурист идет на поправку, однако восстановление после продолжительной болезни происходит медленно.



Авербух сообщил о небольших улучшениях в состоянии здоровья Костомарова

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