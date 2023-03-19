18:55Спорт
Окружение Костомарова рассказало о заметном улучшении состояния спортсмена – СМИ
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Окружение российского фигуриста Романа Костомарова сообщило о заметном улучшении состояния здоровья спортсмена. Об этом пишет "РБК Спорт".
Источник рассказал, что Костомаров теперь может дышать без специальных аппаратов. По его словам, улучшения наблюдаются последние несколько дней.
Костомаров попал в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Проблемы с кровообращением привели к отмиранию тканей, из-за чего фигуристу пришлось ампутировать сначала стопы, а после – несколько пальцев рук.
17 марта стало известно, что Костомарову ампутировали голени обеих ног и всю кисть руки.
Авербух сообщил о небольших улучшениях в состоянии здоровья Костомарова
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!