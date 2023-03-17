Костомарову ампутировали голени и кисть руки – СМИ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Фигуристу Роману Костомарову ампутировали голени обеих ног и всю кисть руки. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на источники в медицинских кругах.

"Сначала Костомарову ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног. Также ампутировали всю кисть руки", – сказал собеседник издания.

Другой источник отметил, что организм фигуриста очень ослаб, спортсмен сильно потерял в весе.

"Вторая рука у него сейчас чернеет, врачи пока ждут, делать ампутацию или нет", – добавил он.

Ранее СМИ сообщали, что врачи Романа Костомарова заметили положительную динамику в его состоянии, однако они пока не могут отключить олимпийского чемпиона от аппарата искусственной вентиляции легких.

До этого "Спорт-Экспресс" со ссылкой на собственный источник сообщал, что фигуристу вновь могут ампутировать часть руки из-за следов сепсиса на ней.

Костомаров оказался в реанимации в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Проблемы с кровообращением привели к отмиранию тканей, из-за чего фигуристу пришлось ампутировать сначала стопы, а после – несколько пальцев рук, как сообщали СМИ.

Авербух сообщил о небольших улучшениях в состоянии здоровья Костомарова

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