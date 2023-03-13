Врачи Костомарова ожидают улучшения его состояния для снятия с ИВЛ – СМИ

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Врачи фигуриста Романа Костомарова заметили положительную динамику в его состоянии, однако они пока не могут отключить олимпийского чемпиона от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

"Если все будет продолжаться так и дальше, его могут снять с ИВЛ. Что касается кисти, которая вызывала опасения у врачей, то здесь пока без изменений. Необходимо дождаться восстановления организма", – указал он.

Олимпийский чемпион оказался в реанимации в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Проблемы с кровообращением привели к отмиранию тканей, из-за чего спортсмену пришлось ампутировать сначала стопы, а затем и несколько пальцев рук, сообщали СМИ.

Также издания заявляли, что у Романа Костомарова полностью перестал видеть правый глаз. Сейчас у спортсмена якобы отсутствует хрусталик. Медики вынуждены были его удалить из-за воспаления слизистой в области лобных пазух, писали СМИ.

Позже СМИ сообщили, что Костомаров начал приходить в сознание после медикаментозного сна. Спортсмен уже может понемногу двигаться. Хотя до полного прихода в себя еще потребуется время, положительная динамика есть.

Авербух сообщил о небольших улучшениях в состоянии здоровья Костомарова

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