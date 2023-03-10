СМИ сообщили о положительной динамике в состоянии Костомарова

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

В состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова есть положительная динамика, сообщает ТАСС со ссылкой источник.

По его данным, спортсмен уже общается с близкими.

"Левая кисть Романа под постоянным наблюдением врача, речи об операции пока не идет", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ писали, что на руке спортсмена снова присутствуют следы сепсиса. Существует возможность, что врачи ампутируют ее часть.

Олимпийский чемпион оказался в реанимации в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Проблемы с кровообращением привели к отмиранию тканей, из-за чего спортсмену пришлось ампутировать сначала стопы, а затем и несколько пальцев рук, сообщали СМИ.

Также издания заявляли, что у Романа Костомарова полностью перестал видеть правый глаз. Сейчас у спортсмена якобы отсутствует хрусталик. Медики вынуждены были его удалить из-за воспаления слизистой в области лобных пазух, писали СМИ.

Позже СМИ сообщили, что Костомаров начал приходить в сознание после медикаментозного сна. Спортсмен уже может понемногу двигаться. Хотя до полного прихода в себя еще потребуется время, положительная динамика есть.

Стало известно о состоянии Романа Костомарова после выхода из комы

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