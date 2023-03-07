Авербух заявил, что 90% информации о состоянии Костомарова выдумано

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Львиная доля информации о состоянии фигуриста Романа Костомарова, распространяющаяся в СМИ, выдумана, заявил продюсер Илья Авербух в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что жена Костомарова Оксана Домнина попросила СМИ не беспокоить ее семью по вопросу здоровья мужа. Как отметил Авербух, часть журналистов и блогеров услышала ее просьбу.

"Хочу еще раз обратиться к ним: ситуация сейчас тяжелейшая. Рома борется с серьезным недугом, и не нужно нагнетать страсти, публикуя на 90% придуманную информацию. Кроме врачей, родителей, Оксаны и отчасти меня – никто не располагает точными сведениями", – сказал продюсер.

Он подчеркнул, что с врачами общается только Домнина и она сама решает, какой информацией можно поделиться. Хореограф выразил надежду, что Костомарову станет лучше.

"Всем хочу сказать: задумайтесь над тем, как выплеснувшийся в публичное пространство поток информации может сказаться на семье Ромы, его детях. Если вы действительно сопереживаете, сходите в церковь и поставьте свечку во здравие Романа", – заключил Авербух.

Ранее сообщалось, что Костомаров начинает выходить из медикаментозной комы после микроинсульта. Медицинские работники опасаются за состояние левой кисти олимпийского чемпиона.

Спортсмен оказался в реанимации в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Проблемы с кровообращением привели к отмиранию тканей, из-за чего спортсмену пришлось ампутировать сначала стопы, а затем и несколько пальцев рук, сообщали СМИ.

Также издания заявляли, что у Романа Костомарова полностью перестал видеть правый глаз. Сейчас у спортсмена якобы отсутствует хрусталик. Медики вынуждены были его удалить из-за воспаления слизистой в области лобных пазух, писали СМИ.

У фигуриста Костомарова повреждена часть мозга – СМИ

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