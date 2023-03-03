Костомаров стал выходить из медикаментозной комы – СМИ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Фигурист Роман Костомаров начинает выходить из медикаментозной комы после микроинсульта. Медицинские работники опасаются за состояние левой кисти олимпийского чемпиона, заявил источник ТАСС.

"Один микросинсульт у него действительно был, и он пока медленно выходит из медикаментозной комы, понемногу просыпается. Это небыстрый процесс. По остальным показателям на данный момент он в норме, но врачи внимательно следят за левой кистью – по ней есть определенные вопросы", – указал собеседник издания.

Спортсмен оказался в реанимации в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Проблемы с кровообращением привели к отмиранию тканей, из-за чего спортсмену пришлось ампутировать сначала стопы, а затем и несколько пальцев рук, сообщали СМИ.

Также издания заявляли, что у Романа Костомарова полностью перестал видеть правый глаз. Сейчас у спортсмена якобы отсутствует хрусталик. Медики вынуждены были его удалить из-за воспаления слизистой в области лобных пазух, писали СМИ.

Ранее доктор медицинских наук Андрей Шестаков оценил решение врачей ввести Романа Костомарова в медикаментозную кому. Искусственная кома является стрессом для организма, однако она необходима. Важно понимать, когда следует выводить человека из подобного состояния, указал он.

У фигуриста Костомарова повреждена часть мозга – СМИ

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