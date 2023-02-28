11:07Общество
Близкие Сванидзе сообщили, что журналист идет на поправку
Фото: ТАСС/URA.RU
Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) России Ева Меркачева отметила, что журналист и общественный деятель Николай Сванидзе постепенно идет на поправку.
Она уточнила, что ей известно об этом от супруги Сванидзе.
"Жена сказала, что идет на поправку", – передает РИА Новости ее слова.
6 февраля стало известно, что Николая Сванидзе положили в больницу. Врачи диагностировали у него пневмонию и отек легких.
Позднее в СМИ появилась информация о том, что состояние журналиста остается тяжелым. У Сванидзе наблюдались проблемы с легкими и сепсисом.
17 февраля сообщалось об улучшении его состояния. Отмечалось, что наличие положительной динамики сделало возможным его перевод в другое медучреждение.
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