Близкие Сванидзе сообщили, что журналист идет на поправку

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Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) России Ева Меркачева отметила, что журналист и общественный деятель Николай Сванидзе постепенно идет на поправку.

Она уточнила, что ей известно об этом от супруги Сванидзе.

"Жена сказала, что идет на поправку", – передает РИА Новости ее слова.

6 февраля стало известно, что Николая Сванидзе положили в больницу. Врачи диагностировали у него пневмонию и отек легких.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что состояние журналиста остается тяжелым. У Сванидзе наблюдались проблемы с легкими и сепсисом.

17 февраля сообщалось об улучшении его состояния. Отмечалось, что наличие положительной динамики сделало возможным его перевод в другое медучреждение.



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