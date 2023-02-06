Николая Сванидзе госпитализировали с отеком легких

Фото: Агентство "Москва"

Журналиста и общественного деятеля Николая Сванидзе госпитализировали с пневмонией и отеком легких, сообщает телеканал "360".

По данным источника, журналист находится в инфекционной больнице. Несмотря на то что отек спал, Сванидзе подключили к аппарату ИВЛ.

Помощница Сванидзе Оксана Ерофеева, в свою очередь, опровергла информацию о том, что деятель находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Больше никаких уточнений женщина не сделала.

С самим 67-летним журналистом на данный момент связи нет.

Ранее сообщалось, что госпитализированному с пневмонией фигуристу Роману Костомарову могут ампутировать часть ноги из-за гангрены. На данный момент по этому поводу проводятся консультации.

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