14:18Общество
Николая Сванидзе госпитализировали с отеком легких
Фото: Агентство "Москва"
Журналиста и общественного деятеля Николая Сванидзе госпитализировали с пневмонией и отеком легких, сообщает телеканал "360".
По данным источника, журналист находится в инфекционной больнице. Несмотря на то что отек спал, Сванидзе подключили к аппарату ИВЛ.
Помощница Сванидзе Оксана Ерофеева, в свою очередь, опровергла информацию о том, что деятель находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Больше никаких уточнений женщина не сделала.
С самим 67-летним журналистом на данный момент связи нет.
Ранее сообщалось, что госпитализированному с пневмонией фигуристу Роману Костомарову могут ампутировать часть ноги из-за гангрены. На данный момент по этому поводу проводятся консультации.
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