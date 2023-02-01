15:29Культура
Актера Бориса Щербакова госпитализировали – СМИ
Фото: ТАСС/Красильников Станислав
73-летнего российского актера Бориса Щербакова госпитализировали, ему стало плохо во время репетиции. Об этом информирует Пятый канал со ссылкой на источники.
Скорая помощь забрала артиста с репетиции в выборгском Дворце культуры. Источник не уточнил причины госпитализации.
Спектакль перенесли в связи с недугом артиста. Новую дату проведения объявят позже.
Ранее телеведущего Николая Дроздова госпитализировали в связи с переломом ребер. Известно, что травмы зоолог получил за неделю до того, как обратился к медикам. По словам композитора Дмитрия Дунаева, Дроздов упал, когда выходил из машины.
Дочь телеведущего подчеркнула, что кризис уже миновал. Она поделилась, что Дроздов идет на поправку.
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