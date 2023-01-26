Менеджер Гогена Солнцева не смог подтвердить новость о смерти шоумена

Фото: vk.com/Гоген Солнцев

Менеджер Гогена Солнцева Андрей Орлов не смог подтвердить новость о его смерти. Об этом говорится в телеграм-канале "Звездач".

По словам Орлова, в настоящее время он находится не в Москве, поэтому ничего не знает о состоянии шоумена. Сам Гоген на связь не выходит и не отвечает на звонки.

Ранее супруга Солнцева Полина Давыдова сообщила журналистам о смерти мужа. По ее словам, причиной смерти стали последствия серьезной травмы головы, которую артист получил в конце прошлого года.

В декабре шоумен сообщил, что получил травму головы после того, как его толкнули. Солнцев отметил, что произошедшее – лишь случайное стечение обстоятельств. По словам мужчины, он не подвергался нападению.

Артиста госпитализировали в Москве. Мужчина попал в отделении токсикологии.

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