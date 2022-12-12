Гоген Солнцев сообщил подробности госпитализации с травмой головы

Фото: Агентство "Москва"

Шоумен Гоген Солнцев сообщил, что получил травму головы после того, как его толкнули. Подробности он рассказал "Ленте.ру".

Солнцев отметил, что произошедшее – лишь случайное стечение обстоятельств. По словам мужчины, он не подвергался нападению.

"Все хорошо, я чувствую себя гораздо лучше. К сожалению, был инцидент. Меня толкнули, я упал, голова на гололед попала. Нелепость", – прокомментировал участник российских телешоу.

Ранее стало известно, что шоумена госпитализировали в Москве. Мужчина попал в отделении токсикологии. По информации ряда СМИ, в момент получения травмы актер находился в нетрезвом состоянии.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!