Врач рассказал, как правильно падать на катке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Травматолог-ортопед Дмитрий Ефремов рассказал, как правильно падать на катке, чтобы избежать травм. Об этом сообщает News.ru.

По его словам, ни в коем случае нельзя падать на руки, кисти и колени. Травматолог отметил, что это может привести к перелому лучевой кости, надколенника.

"Чтобы этого избежать, лучше упасть на спину, развернуть себя, сгруппироваться, прижать подбородок к груди и прижать руки к груди. Это самая оптимальная поза для падения. Если у вас нет повышенного риска травм, то в таком положении крайне маловероятно что-то сломать, будет максимум ушиб", – рассказал Ефремов.

Он посоветовал выбирать коньки по размеру, чтобы избежать травм ног. Врач подчеркнул, что коньки не должны давить на ногу, но при этом и не должны быть слишком свободными.

При походе на каток травматолог также посоветовал надевать свободную одежду, чтобы не было скованности движений. Также он напомнил о необходимости делать перерывы на отдых, чтобы не упасть во время катания из-за усталости.

Ранее травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой рассказал, как избегать опасных падений во время гололеда. По его словам, для этого нужно ходить на слегка согнутых в коленях ногах, за счет чего получится небольшая амортизация.

Травматолог отметил, что самой опасной травмой при падении на лед является перелом лучевой кости в районе запястья, а у пожилых людей часто бывает перелом шейки бедренной кости. Он пояснил, что падение происходит за долю секунды, и люди рефлекторно выставляют вперед или назад руки.

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