Эксперт по выживанию рассказал, как правильно передвигаться в ледяной дождь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во время ледяного дождя москвичам лучше передвигаться "волоча ноги", то есть не прерывая контакт с землей. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на эксперта по выживанию Михаила Макеева.

По его словам, в такую погоду в группе риска находятся пенсионеры и люди с нарушенной координацией. Пенсионерам Макеев рекомендовал ходить с двумя тростями, которые будут создавать дополнительные точки опоры.

"Есть палки с выдвигающимся шипом – он хорошо врезается в лед. Также есть специальные накладки на обувь в спортивных магазинах, они похожи на мини-кошки для альпинистов для ходьбы по льду и замерзшему снегу", – добавил Макеев.

Эксперт подчеркнул, что на скользкой дороге стоит двигаться медленно.

Ледяной дождь накрыл Москву 22 ноября. Гололедица наблюдалась в Коломне, Домодедове, Кашире, Павловском Посаде, Наро-Фоминске и Можайске.

В столичном департаменте ГОЧСиПБ сообщили, что непогода сохранится до конца дня. Из-за погодных условий городские службы перевели в режим повышенной готовности.



22 ноября в столице может стать самым влажным за последние 73 года

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!