Ледяной дождь накрыл Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник утром, 22 ноября, в Москве начался ледяной дождь при температуре -2...-7 градусов. В результате гололедицу зафиксировали в Коломне, Домодедове, Кашире, Павловском Посаде, Наро-Фоминске и Можайске.

Как ранее рассказывал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в области в зависимости от района дожди приведут к образованию льда толщиной от 2 до 10 миллиметров. Наиболее неблагоприятная ситуация ожидается на западе региона.

По информации столичного департамента ГОЧСиПБ, непогода сохранится в столичном регионе до конца дня. В связи с этим Росгидромет объявил штормовое предупреждение.

Работа городских служб

Из-за ухудшения погодных условий городские службы Москвы были переведены в режим повышенной готовности. На устранение последствий непогоды готовы оперативно выехать аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, которые находятся на круглосуточном дежурстве.

Также на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение поездов

Сбоев в движении поездов в Московском узле из-за сильного дождя не зафиксировано, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД). На данный момент организованы работы по устранению обледенения 16 локомотивами с вибропантографами – спецустройствами, которые помогают сбивать наледь с контактной сети.

Ситуация в аэропортах

Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково сообщили, что продолжают штатную деятельность на фоне ледяного дождя.

Внуково работает в штатном режиме, не зафиксированы отмены и задержки перелетов. Там привлекли дежурные службы для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта.

В Шереметьево также рассказали, что аэропорт работает штатно.

Между тем представители Домодедово заявили, что они подготовлены к сложным погодным условиям. Маловажные отклонения в расписании могут случиться из-за необходимости противообледенительной обработки самолетов.

Туристам рекомендовали учесть дополнительное время на поездку в аэропорт на автомобиле.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рекомендации водителям

Водителям без опыта в области порекомендовали не ездить на личном транспорте из-за непогоды, сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Местами в этот день будет не только ледяной дождь, но и мокрый снег, из-за чего движение может быть затруднено.

Водителей предупредили, что погода может стать причиной возникновения ДТП. Кроме того, из-за дождей рекомендуется планировать поездки заблаговременно. К вечеру может усилиться ветер, поэтому не стоит парковать транспортные средства под деревьями.

Ситуацию на дорогах в Дептрансе оценили в 8 баллов. Движение затруднено в районе Волгоградского, Рязанского, а также проспекта Андропова. На Ленинградском, Ярославском шоссе и МКАД также образовались заторы.



Ситуация в регионах

В пяти районах Калужской области из-за дождей произошли отключения электричества. Также в регионе отменили движение школьного транспорта.

По словам представителей министерства строительства и ЖКХ Калужской области, специалисты постоянно проводят аварийно-восстановительные мероприятия на электросетях после прошедшего ледяного дождя. Сейчас известно, что больше всего от непогоды пострадали районы Хвастовичский, Козельский, Сухиничский, Перемышльский, Ферзиковский.

"Ориентировочное время восстановления электроснабжения по основной сети – не позднее 15:00 сегодняшнего дня", – говорится в сообщении.

Глава Калуги Дмитрий Денисов в своем телеграм-канале поделился, что в регионе организованы мероприятия по устранению последствий дождя.

Метеоролог рассказал о непогоде в Москве

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!