Сложные метеоусловия в Москве не повлияли на расписание аэропортов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Неблагоприятные погодные условия в столичном регионе не повлияли на работу аэропортов Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале Росавиации.

"Несмотря на сложные погодные условия в Москве, аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме. Отмены рейсов по метеоусловиям нет, обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке", – говорится в сообщении.

В Росавиации пояснили, что в связи с необходимостью проведения антиобледенительной обработки самолетов допускаются незначительные задержки рейсов. Кроме того, рабочие регулярно осуществляют чистку снега.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей, что в столице утром 22 ноября ожидаются снегопад и метель, их после сменит ледяной дождь. По словам синоптика, видимость ухудшится до 1–3 километров.

В связи с неблагоприятными погодными условиями компания "Аэрофлот" призвала пассажиров заранее приезжать в столичный аэропорт Шереметьево.

Также МЧС призвало водителей соблюдать осторожность, снижать скорость и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, вторник в Москве может оказаться самым мокрым 22 ноября за последние 73 года. Он отметил, что действующий рекорд был зафиксирован 22 ноября 1965 года, когда выпало 8 миллиметров осадков.

Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 ноября

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