МЧС предупредило о ледяном дожде в Москве в ночь на 22 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 03:00 вторника, 22 ноября, в Москве ожидается ледяной дождь. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

В ведомстве сослались на прогноз синоптиков Росгидромета. Отмечается, что ледяной дождь в Москве сохранится утром и в первой половине дня.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями автолюбителям рекомендовали соблюдать осторожность при управлении автотранспортном. В частности, снижать скорость и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

"Избегайте внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев", – говорится в сообщении.

Пешеходов призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Из-за ледяного дождя Росгидромет объявил в столичном регионе штормовое предупреждение. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По словам синоптика, некоторые районы Москвы и Подмосковья превратятся в каток.

Метеоролог объяснил, что ледяной дождь возникает из-за разницы температуры в слоях атмосферы во время перемещения теплых воздушных масс. На высоте 1,5 километра снежинки попадают в теплый слой и тают, затем, приближаясь к холодному слою, вновь покрываются коркой.

"Происходит окукливание капель воды. Когда осадки достигают поверхности, происходит мгновенное ее обледенение. <...> Он (ледяной дождь. – Прим. ред.) очень быстро коркой нависает на ветви. Они становятся тяжелыми, могут обламываться", – приводит слова Вильфанда ТАСС.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков сообщил, что из-за ухудшения погодных условий городские службы переведены в режим повышенной готовности. На устранение последствий непогоды готовы оперативно выехать аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, которые находятся на круглосуточном дежурстве. На МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.



Метеоролог рассказал о непогоде в Москве

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