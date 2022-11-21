Москвичей предупредили о мокром снеге и сильном ветре 22 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мокрый снег и сильный ветер прогнозируются в столице во вторник, 22 ноября, сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве.

"Экстренное предупреждение. По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 03:00 до конца суток 22 ноября в Москве ожидается снег, мокрый снег, отложение мокрого снега", – говорится в сообщении.

В МЧС также предупредили о гололедице на дорогах. Кроме того, в Москву придет восточный ветер, порывы которого могут достигать до 15 метров в секунду.

Спасатели рекомендовали водителям снизить скоростной режим, сохранять дистанцию и не парковать транспортные средства рядом с деревьями.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что во вторник, 22 ноября, ожидается аналогичное предупреждение. Жителей Подмосковья призвали не выезжать в город на личных автомобилях. Также специалисты предупредили, что в некоторых районах возможно отключение света.

Во вторник также ожидаются ледяные дожди, считает ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его прогнозу, из-за этого дороги и тротуары покроются льдом толщиной до шести миллиметров.

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