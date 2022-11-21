Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ледяного дождя

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков сообщил, что городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий.

Представитель мэрии напомнил, что в Москве ожидаются снегопад и ледяной дождь. Возможно образование гололедицы на дорогах, а также транспортные заторы.

"Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Обращаемся к москвичам с просьбой быть предельно внимательными и аккуратными на улицах и дорогах, по возможности перенести поездки на автомобилях, так как плотный транспортный поток, особенно в час пик, затруднит работу коммунальной техники", – подчеркнул Бирюков.

Кроме того, на устранение последствий непогоды готовы оперативно выехать аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, которые находятся на круглосуточном дежурстве.

Также Петр Бирюков допустил проведение механизированной уборки на проезжей части, тротуарах и дворовых территориях. Особое внимание уделят уборке у станций и остановок общественного транспорта, а также у объектов социальной сферы и потребительского рынка.

На МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.

Ранее Дептранс Москвы предупредил жителей и гостей города об усилении ветра и ледяном дожде. Водителям следует избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Не рекомендуется оставлять автомобили под шаткими конструкциями и деревьями.

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности 21 и 22 ноября

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