Москвичей ждет снегопад и метель утром 22 ноября

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Утро вторника, 22 ноября, в столице начнется со снегопада и метели, сменится ледяным дождем, а затем дождем, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

По словам синоптика, видимость ухудшится до 1–3 километров. Ледяной дождь начнется после 09:00 и будет идти примерно до полудня, покрыв дороги, дома, автомобили и деревья коркой льда.

По словам Тишковца, толщина ледяного панциря будет варьироваться от 0,5 миллиметра на востоке до 7–10 миллиметров на западе Подмосковья, в Москве – до 5–6 миллиметров.

Автомобилистов и пешеходов призвали быть предельно аккуратными.

Ранее сообщалось, что 22 ноября в столице ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду и ледяной дождь. Водителям напомнили о важности соблюдения дистанции и скоростного режима. Кроме того, автомобилистов призвали избегать необоснованных маневров и не отвлекаться на гаджеты.

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