Синоптик предупредил об аномальном морозе во многих регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Температура воздуха на 14–16 градусов ниже нормы прогнозируется в Челябинской, Курганской, Омской, Новосибирской области, на юге Красноярского края, в Хакасии и других регионах Западной Сибири и Урала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

По его словам, в некоторых областях России минусовая температура может опуститься ниже 37 градусов. Синоптик отметил, что в Челябинской и Курганской областях термометр со среды, 23 ноября, может показать до 20–25 градусов мороза.

В Омской области в данный период температура понизится до минус 30–32 градусов, в Новосибирской областях – до 29–31 градуса мороза, а в Томской области – до минус 30–37 градусов.

Во второй половине недели на юге Красноярского края, в Хакасии и Туве термометр может показать до 35–37 градусов мороза, добавил Вильфанд.

Самая низкая температура ожидается в Якутии и на Чукотке. Там прогнозируется 34–42 градуса и 40–44 градуса мороза соответственно.

Между тем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что ледяные дожди пройдут в столичном регионе во вторник, 22 ноября.

По области в зависимости от района осадки приведут к образованию льда толщиной от 2 до 10 миллиметров. Самая неблагоприятная обстановка ожидается на западе региона.



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