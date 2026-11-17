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Убийство является более вероятной причиной смерти американского финансиста Джеффри Эпштейна, чем самоубийство. Таким мнением поделился судебно-медицинский эксперт, главный редактор журнала Journal of Forensic and Legal Medicine Майкл Фриман в беседе с CBS News.

Несколько месяцев Фриман изучал материалы вскрытия, которые ему предоставил брат финансиста Марк. По оценке эксперта, часть повреждений на теле Эпштейна указывает на нападение и борьбу.

"Если рассматривать все в совокупности, это больше всего соответствует убийству путем удушения", – сказал Фриман.

Результаты анализа он представил в Лондоне. Чтобы проверить официальную версию, эксперт использовал трехмерные модели, основанные на фотографиях повреждений и описании места обнаружения тела.

В бюро главного судмедэксперта Нью-Йорка, отвечая на запрос телеканала, заявили, что придерживаются заключения о самоубийстве.

Американский финансист был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

В январе 2026 года Минюст США опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу Эпштейна. В их число вошли около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах в том числе упоминались российские политики.

Кроме того, после возобновления расследования вокруг парижской квартиры Эпштейна во Франции выявили 26 жертв его преступлений. При этом 13 из них ранее не фигурировали ни в одном деле, связанном с финансистом.