Дело Мадуро в США передали судье, участвовавшей в разбирательстве вокруг смерти Эпштейна

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В США разбирательство по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес поручено судье окружного суда Аналисе Торрес. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на федеральный суд Южного округа Нью-Йорка.

Ранее процесс вел федеральный судья Элвин Хеллерстайн. Он скончался в возрасте 92 лет.

До этого Торрес вела процесс двух сотрудников федеральной тюрьмы в Нью-Йорке, где в августе 2019 года умер финансист Джеффри Эпштейн. Их обвиняли в фальсификации служебных записей о проверках заключенных в ночь его смерти. В 2021 году судья одобрила соглашения об отсрочке уголовного преследования обвиняемых.

В январе США в ходе военной операции в Венесуэле захватили и вывезли из страны Мадуро и Флорес. Американский президент Дональд Трамп обвинил их в наркотерроризме.

В октябре супругам предъявили новые обвинения в сговоре с целью якобы пыток задержанных, среди которых были граждане США. Сам Мадуро в суде не признал вину по новым обвинениям, Флорес также указала на свою невиновность.

В случае признания виновными по всем пунктам каждому из них грозит минимальное наказание в виде 50 лет лишения свободы. Судебный процесс по существу запланирован на 1 июня 2027 года.

