15 октября, 19:32Политика
Мадуро не признал вину по обвинениям в сговоре с целью пыток
Фото: ТАСС/picture alliance/Consolidated
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в суде не признал вину по новым обвинениям в сговоре с целью применения пыток. Об этом сообщает РИА Новости.
Он назвал новые обвинения ложными. Супруга Мадуро Силия Флорес также указала на свою невиновность.
В случае признания виновными по всем пунктам каждому из них грозит минимальное наказание в виде 50 лет лишения свободы.
При этом адвокаты Флорес ходатайствовали об освобождении ее из-под стражи до суда, ссылаясь на проблемы с сердцем и необходимость проведения кардиологической процедуры. Инстанция отклонила эту просьбу.
Судебный процесс по существу запланирован на 1 июня 2027 года.
В январе США провели военную операцию в Венесуэле, во время которой захватили и вывезли из страны Мадуро и Флорес. Американский президент Дональд Трамп обвинил их в наркотерроризме.
В октябре супругам предъявили новые обвинения в сговоре с целью якобы пыток задержанных, среди которых были граждане США.
Исполняющей обязанности президента Венесуэлы стала Делси Родригес. При Мадуро она исполняла обязанности вице-президента.
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