Суд в Нью-Йорке назначил заседание по новым обвинениям Мадуро и его жене

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Федеральный суд Нью-Йорка проведет новое заседание, на котором президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес официально зачитают новые обвинения. Соответствующий судебный документ есть у РИА Новости.

В документе указано, что процедура предъявления обвинений назначена на 15 октября 2026 года. В октябре Мадуро и его супруге уже предъявляли в США новые обвинения – в сговоре с целью якобы пыток задержанных, среди которых были граждане США.

В январе США провели военную операцию в Венесуэле, во время которой захватили и вывезли из страны Мадуро и Флорес. Американский президент Дональд Трамп обвинил их в наркотерроризме.

Исполняющей обязанности президента Венесуэлы стала Делси Родригес. При Мадуро она исполняла обязанности вице-президента.

