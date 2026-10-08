Бюро тюрем США отказалось комментировать сообщения о здоровье жены Мадуро

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Федеральное бюро тюрем США не раскрывает сведения о состоянии здоровья заключенных и о медицинской помощи, которую им оказывают. Об этом сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Таким образом он ответил на вопрос о возможном сердечном приступе у супруги президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес.

"По соображениям конфиденциальности и безопасности мы не комментируем состояние здоровья заключенных или оказываемую им медицинскую помощь", – заявил представитель бюро.

Ранее в СМИ появилась информация, что в июле Флорес, находящаяся под стражей в США, могла перенести легкий сердечный приступ. Кроме того, она похудела на 11,3 килограмма, а в будущем ей может понадобиться операция на сердце. По данным адвокатов, после событий 3 января у женщины появились шрамы – в тот день США нанесли массированный удар по Венесуэле.

Во время этого удара Мадуро и Флорес были захвачены и вывезены из страны. Президент США Дональд Трамп обвинил их в наркотерроризме.

Помимо этого, СМИ сообщали, что власти США предъявят им новые обвинения в связи с пытками американцев, которые содержались под стражей властей Венесуэлы в последние годы.

Исполняющей обязанности президента Венесуэлы стала Делси Родригес. При Мадуро она была исполняющей обязанности вице-президента.

